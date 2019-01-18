В Чехии спасали застрявших на подъемнике горнолыжников с помощью "живых лестниц"

Спасатели в Чехии сняли 70 посетителей горнолыжного курорта из кабинок остановившегося подъемника.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте недалеко от поселка Червена вода. Из-за сильного снегопада дерево упало на механизм и повредило его.

Людей из кабинок снимали спасатели и пожарные, они организовали своеобразные "живые лестницы". Часть горнолыжников была спасена с помощью двух вертолетов.

Вся операция заняла три часа, пострадавших нет. После инцидента подъемник будет остановлен для ремонта, пишет Regnum.

В прошлом году обесточенный подъемник на популярном грузинском курорте Гудаури покалечил больше 10 человек.

Из-за отключения электроэнергии кресла линии Садзеле с огромной скоростью понеслись вниз, сталкиваясь в нижней точке. Людям приходилось выпрыгивать на ходу.

Пострадали четыре гражданина Украины, один Швеции, два россиянина и один гражданин Грузии.