18 Января 2019
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Политика За рубежом

Нехватка средств: в Белом доме объяснили, почему Трамп не поехал в Давос

Президент США Дональд Трамп был вынужден отменить поездку американской делегации на форум в Давосе. Причиной стала нехватка средств.
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Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, при нынешних обстоятельствах, которые характеризуются нехваткой финансовых средств, поездка окажется "слишком расточительной". Она пояснила, что 800 тысяч американских рабочих не получили свою заработную плату.

Сандерс добавила, что из-за этого, а также для обеспечения должного уровня работы своей команды Трамп решил отменить поездку на Всемирный экономический форум, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее администрация президента США удвоила оценку потерь экономики страны от правительственного кризиса, начавшегося в конце декабря.

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Нехватка средств: в Белом доме объяснили, почему Трамп не поехал в Давос

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Теги: Трамп, поездка, Давос, отмена



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