18 Января 2019
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Общество Свердловская область

"Пустая встреча". Уральские защитники 024 маршрута недовольны встречей с мэрией. Пойдут в прокуратуру и к Цуканову

Представители мэрии Екатеринбурга встретились с жителями Екатеринбурга, которые хотят вернуть 024 маршрут. Как рассказали Накануне.RU участники встречи, с горожанами пообщался заместитель главы города по транспорту Алексей Бубнов. В результате чиновники взяли месяц, чтобы обдумать вопрос, но люди ждать не готовы - хотят идти к главам СКР и прокуратуры, а также к губернатору и полпреду.

"Мы не получили никакого удовлетворения от встречи. Такое чувство, что нашу просьбу не услышали. Только одни глупые вопросы и необстоятельные ответы. Я считаю, что надо везде обращаться - и в прокуратуру, и к губернатору. Также стоит написать в резиденцию представителя президента. Из-за промахов в руководстве управления транспорта города взбудоражили 30% населения", - рассказала участница инициативной группы.

По словам Александра Кропинова, мэрия не услышала людей, а встречу он назвал пустой. Люди просили вернуть маршрут, а мэрия винила во всём перевозчика, которого на данный момент проверяют

Уральцы также отмечают, что они "говорили со стеной".

cбор подписей, Вторчермет, отмена маршрута 024(2019)|Фото: vk.com/vtorchikru

Напомним, жители района Вторчермет в Екатеринбурге не готовы смириться с отменой коммерческого маршрутного автобуса 024 "2 Новосибирская – Хладокомбинат №3". В социальных сетях люди создали группу против отмены маршрута, а сбор подписей проходил во всех районах, которых коснулась "транспортная реформа". Всего собрали более тысячи подписей.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских и его коллега Дмитрий Ионин поддержали уральцев, которые хотят вернуть маршрут. В социальных сетях люди создали группу против отмены маршрута, а сбор подписей проходит во всех районах, которых коснулась "транспортная реформа".

Позже глава Екатеринбурга распорядился поискать варианты сохранения 024 маршрута.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года, а по буре общественного возмущения - пожалуй, первой ласточкой надвигающегося транспортного коллапса.

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"Пустая встреча". Уральские защитники 024 маршрута недовольны встречей с мэрией. Пойдут в прокуратуру и к Цуканову

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Теги: транспортная реформа, Екатеринбург, Александр Высокинский, Андрей Альшевских, маршрут 024, 2 Новосибирская – Хладокомбинат 3



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