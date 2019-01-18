На Ямале новый руководитель налоговой службы

Прежний глава ямальского УФНС Павел Харченко оставил свой пост в ноябре прошлого года. Его обязанности временно исполнял заместитель Константин Борисов.

Соответствующий приказ поступил от Министерства финансов России. До назначения на пост главы ямальского УФНС, работала заместителем руководителя в Ростовской области.

Руководителем УФНС России по Ямалу назначена советник государственной гражданской службы РФ второго класса Яна Калюжина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФНС РФ.





