Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, - разработчик

В двигателях ракеты "Ангара" РД-191 обнаружен дефект, способный разрушить ракету. Об этом заявили в компании-производителе двигателей НПО "Энергомаш".

При тяге ниже 38% в двигателях "Ангары" начинаются низкочастотные колебания, которые могут "привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя", сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад.

Для устранения этой проблемы в конструкцию двигателя внедрен специальный клапан. Однако, отметили в компании, эффект от его использования может быть разным для каждого двигателя.

Как сообщало Накануне.RU, пермский завод "Протон-ПМ" станет серийным изготовителем двигателя РД-191 для "Ангары". Отмечалось, что после завершения всех мероприятий по подготовке и организации производства с 2022 года "Протон-ПМ" должно стать головным изготовителем двигателя.

Новый космический ракетный комплекс "Ангара" создается кооперацией российских промышленных предприятий и строительных организаций. Семейство ракет-носителей включает в себя носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т до 37,5 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите и будет использоваться для осуществления запусков по российским федеральным и международным коммерческим программам.

Первый испытательный пуск носителя "Ангара-1.2" состоялся 9 июля 2014 г. с космодрома Плесецк, носитель тяжелого класса "Ангара-5" впервые стартовал 23 декабря 2014 г.

Ранее Роскосмос сообщил, когда состоится первый запуск тяжелой ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный".