18 Января 2019
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"Урал" забил 11 мячей кипрскому клубу в товарищеском матче

Екатеринбургский "Урал" выиграл товарищеский матч с кипрским клубом "Акритос". Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча состоялась в четверг вечером в Пафосе и завершилась разгромом киприотов со счетом 11:0.

Сразу четыре гола забил форвард Андрей Панюков. Еще по разу отличились капитан уральцев Артем Фидлер, а также Марко Араторе, Николай Димитров, Эрик Бикфалви, Шамсиддин Шанбиев, Джамалдин Ходжаниязов и Анатолий Катрич, находящийся на просмотре.

Напомним, "Урал" возобновит сезон кубковым матчем с московским "Спартаком". Накануне стало известно, что эту встречу перенесли с 24 февраля на 7 марта. Игра пройдет в Екатеринбурге.

Как сообщало Накануне.RU, ранее "Урал" арендовал до конца сезона защитника Стефана Страндберга. 28-летний норвежец перешел из "Краснодара".

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"Урал" забил 11 мячей кипрскому клубу в товарищеском матче

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Теги: Урал, Кипр, сбор, победа



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