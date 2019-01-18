Жителям Чечни списали 9 млрд рублей долгов за газ

Районный суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность населения за газ в размере девяти миллиардов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Чеченской республики.

Суд посчитал, что "Газпром межрегионгаз Грозный" не исполнил требования законодательства и не составил документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения.

Отмечается, что долги "в силу истечения сроков исковой давности" стали безнадежными к взысканию.

Требования оплатить коммунальные долги "создавали в обществе социальную напряженность" и "могли повлечь протестные выступления" населения, подчеркнули в прокуратуре.

В прошлом году председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал от регионов погасить долги за жилищно-коммунальные услуги. По словам премьера, задолженность начала расти по электроэнергии особенно сильно в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах, по ЖКХ – в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Как сообщало Накануне.RU, доля расходов на ЖКУ у россиян уже перешагнула психологическую отметку в 15% .

В июле стало известно, что долги россиян за услуги ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей за первый квартал 2018 года.