В 2018 году чистый отток капитала из России вырос в 2,7 раза

Центробанк опубликовал данные о вывозе капитала частным сектором в 2018 г. Согласно данным регулятора, чистый отток капитала вырос в 2,7 раза в годовом выражении до $67,5 млрд.

Годом ранее отток составил $31,3 млрд, по отношению к 2016 г. он увеличивался в 1,6 раз.

Параллельно иностранные инвесторы в 14 раз снизили вложения в небанковский сектор экономики - до $1,9 млрд.

Согласно прогнозу Центробанка, отток капитала к 2021 г. должен уменьшится до $11 млрд.