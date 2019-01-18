В Екатеринбурге подняли стоимость проездного билета для пенсионеров

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о повышении стоимости льготного проездного билета для пенсионеров. Официальный документ опубликован на портале администрации города, передает корреспондент Накануне.RU

Речь идет о месячном тарифе на четыре вида транспорта – автобус, трамвай, троллейбус и метро. Проездной рассчитан на 40 поездок в месяц.

Согласно постановлению, стоимость билета подняли на 19 рублей – раньше он стоил 450 руб., а сейчас – 469 руб.

На сайте Екарты уже указана новая стоимость этого тарифа.

Стоит отметить, что ранее Александр Высокинский заявлял, что подорожает проезд в метро - стоимость поездки могут поднять на 4 рубля. По словам мэра города, эти деньги пойдут на обновление вагонов метрополитена.