Нефтяники пожаловались на Росгвардию

Нефтекомпании обратились к секретарю Совбеза Николаю Патрушеву с жалобой на действия Росгвардии. По словам руководителей крупных компаний ТЭКа, ведомство практически лишает и права выбирать охранные предприятия.

Письмо на имя Патрушева направили главы ЛУКОЙЛа, "Газпром нефти", СИБУРа и "Татнефти". Росгвардия получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью, а также ФГУП "Охрана". Источники среди нефтяников говорят, что Росгвардия пытается расширить влияние в сфере охраны ТЭКа, пишет "Коммерсант", отмечен рост числа предписаний, запрещающих работу ЧОПов.

"Риски достаточно очевидные — монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен", - приводит издание слова представителя нефтекомпании.

В компаниях говорят о юридической коллизии: ФЗ о безопасности объектов ТЭКа разрешает привлекать для их охраны ЧОПы, но приложение к постановлению правительства №587 это запрещает. До получения полномочий Росгвардией правовая нестыковка работе ЧОПов не мешала, сейчас из-за этого возникают проблемы. Нефтяники в письме Патрушеву просят ускорить принятие закона о безопасности объектов в ТЭК, что способствовало бы конструктивному решению вопроса.