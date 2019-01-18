18 Января 2019
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Происшествия За рубежом

97-летний муж Елизаветы II попал в автоаварию – его машина перевернулась

Супруг британской королевы, принц Филипп, герцог Эдинбургский (97), попал в серьезную автомобильную аварию недалеко от Сандрингема – резиденции Елизаветы II  в графстве Норфолк.

На Т-образном перекрестке частной проселочной дороги, ведущей к поместью, и трассы A149 Land Rover Freelander 2 Филиппа столкнулся с автомобилем Kia, в котором находились две женщины и десятимесячный ребенок. Удар корейского автомобиля пришелся на водительскую дверь "Лэнд Ровера" с такой силой, что машина принца перевернулась. Оказавшиеся на месте аварии люди помогли Филиппу выбраться через люк в крыше внедорожника, его охранник (не пострадал) выбрался сам, также очевидцы оказали помощь водительнице и пассажирке Kia, ребенок не пострадал, а вот у одной из женщин сломана рука, другая повредила колено.

Водитель, помогавший принцу выбраться из автомобиля, говорит, что у него на руках осталась кровь супруга королевы. Но позже полиция и пресс-служба Букингемского дворца сообщили, что у 97-летнего водителя не было никаких повреждений. В момент аварии и после нее он оставался в сознании. Тем не менее, на 48 часов пожилого человека оставили в больнице – чтобы убедиться в отсутствии внутренних повреждений.

По данным The Daily Mail, принц Филипп рассказал полиции, что его ослепило яркое солнце, когда он выезжал на главную дорогу со второстепенной. Вероятно, его признают виновным в аварии. Данный перекресток имеет дурную славу: несмотря на ограничение скорости в 96 км/ч (60 миль/ч), здесь часто происходят аварии.

Местные жители говорят, что принцу очень повезло. "Это чрезвычайно оживленная дорога, и это чудо, что принца не сбила другая машина, когда его отбросило на встречную полосу. В его возрасте такая авария могла быть критична. Полагаю, он выжил, потому что был в надежном Land Rover", - говорит один из местных жителей.

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97-летний муж Елизаветы II попал в автоаварию – его машина перевернулась

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Теги: принц филипп, авария, британская королевская семья



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