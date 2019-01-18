18 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Двое сургутян лишились 600 тысяч и отпусков из-за директора турфирмы "Сафари Тур"

В Сургуте два человека не смогли отправиться на отдых, хотя и оплатили тур, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.
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Два клиента "Сафари Тур" собрались отдохнуть в Тайланде и Турции. Накануне отлёта они узнали, что отпуск сорван – директор туроператора не оформила им путёвки. Сумма ущерба – 600 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело. Возможно, пострадавших больше. Те, кто стал жертвой организации, могут позвонить по телефонам (3462) 76-13-19,76-17-89,76-14-17.

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Двое сургутян лишились 600 тысяч и отпусков из-за директора турфирмы "Сафари Тур"

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Теги: Сафари Тур, отпуск, мошенничество



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