Снова газ: в результате взрыва в Мурманской области погиб человек

В Мурманской области произошел взрыв газа. Погиб человек, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, вечером 17 января в гараже административного здания Ловозерского газового участка Апатитского филиала ОАО "Мурманскоблгаз" произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате гаражный бокс получил повреждения.

В момент взрыва внутри находились три работника предприятия. Один из них, 1969 года рождения, погиб на месте, еще двое - 1983 и 1974 годов рождения - получили различные травмы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Проводится расследование.

За последнее время это уже третий инцидент с газом в России: 31 декабря прогремел взрыв в панельной многоэтажке в Магнитогорске. А 14 января газ рванул в городе Шахты Ростовской области. В обоих случаях были погибшие и пострадавшие.