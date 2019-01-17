Дональд Трамп заявил о размещении систем ПРО на Аляске
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о размещении дополнительных систем противоракетной обороны на Аляске, пишет ТАСС.
Президент США отметил, что там разместят еще 20 перехватчиков - общее количество их на базе Форт-Грили составит 64.
"Для немедленного обнаружения иностранных ракет, выпущенных по нашей великой стране", - объяснил свое сообщение Трамп.
По его словам, США пытается создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый американский город.