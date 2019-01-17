Владимиру Путину опять подарили щенка

В ходе своего официального визита в Сербию президент России Владимир Путин получил в подарок щенка из рук сербского лидера Александра Вучича, передает "Россия24".

Щенка зовут Паша, ему 4 месяца, он - шарпланинская овчарка.

Собак такой породы использовали пастухи для охраны своих стад.

Стоит отметить, что Путину уже не в первый раз дарят собаку. До этого в октябре 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая по кличке Верный. Многие годы рядом с Путиным была лабрадор Кони, которая, по данным СМИ, умерла в 2014 году. Также ранее Путину дарили болгарскую овчарку Баффи и акита-ину Юмэ. Все собаки Путина живут в его резиденции Ново-Огарево под Москвой.

Кони была подарена в 2000 году Сергеем Шойгу. В 2016 году Путин прокомментировал эпизод 2007 года, когда его собака оказалась в зале, где проходили переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.