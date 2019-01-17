Президент Сербии заявил, что его страна в энергетике практически полностью зависит от России

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в Белграде подписали целый ряд важных соглашений, сообщает сайт Кремля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, российский лидер 17 января прибыл в Сербию с официальным визитом. Ранее там задержали 21-летнего боевика Армина Алибашича, который вероятно готовил покушение на президента России во время его визита.

Вучич отметил, что Сербия "практически полностью, в том числе в энергетике, зависит от России".

"Мы достигли договоренностей о сооружении газопровода в будущем и об увеличении наших хранилищ газа, которые составят 750 миллионов кубометров в "Банатском дворе", а также о строительстве электростанции и полной газификации Сербии", - сказал Вучич.

Президент Сербии также отметил, что сотрудничество двух стран будет налажено в сфере железных дорог.

По завершении российско-сербских переговоров Путин вручил Вучичу государственную награду Российской Федерации - орден Александра Невского.