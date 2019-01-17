17 Января 2019
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Происшествия В России

Настю Рыбку и Алекса Лесли, прилетевших из Тайланда, задержали в столичном аэропорту

Эскорт-модель Настю Рыбку и ее друга Алекса Лесли задержали в московском аэропорту "Шереметьево" после того, как их депортировали из Тайланда, пишет РИА "Новости".

Им вменяют статью УК РФ "вовлечение в занятие проституцией".

Напомним, 26 февраля 2018 года полиция Таиланда задержала иностранцев, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе. Сообщалось, что задержанных ожидает суд и депортация.

Вашукевич является гражданкой Белоруссии и будет депортирована в эту страну.

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Настю Рыбку и Алекса Лесли, прилетевших из Тайланда, задержали в столичном аэропорту

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Теги: Алекс Лесли, Настя Рыбка, Шереметьево, задержание, аэропорт, депортация



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