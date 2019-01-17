Настю Рыбку и Алекса Лесли, прилетевших из Тайланда, задержали в столичном аэропорту

Эскорт-модель Настю Рыбку и ее друга Алекса Лесли задержали в московском аэропорту "Шереметьево" после того, как их депортировали из Тайланда, пишет РИА "Новости".

Им вменяют статью УК РФ "вовлечение в занятие проституцией".

Напомним, 26 февраля 2018 года полиция Таиланда задержала иностранцев, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе. Сообщалось, что задержанных ожидает суд и депортация.

Вашукевич является гражданкой Белоруссии и будет депортирована в эту страну.