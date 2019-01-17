В Кургане преподаватель колледжа брала взятки от студентов за зачеты и экзамены

Преподаватель колледжа в Кургане осуждена за мелкие взятки от студентов.

Предприимчивая женщина вместо того, чтобы добросовестно выполнять свои служебные обязанности, за деньги и подарки ставила положительные оценки учащимся колледжа.

Она признана виновной в совершении 66 преступлений по статьям "мелкое взяточничество" и "служебный подлог", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Студенты передавали деньги через посредника, который, накопив нужную сумму, отдавал взятку преподавателю или покупал заранее обговоренный со взяточницей подарок.

Суд назначил женщине наказание в виде 250 тыс. рублей штрафа.