Пушилин прибыл в Крым на празднование годовщины Переяславской Рады

Глава ДНР Денис Пушилин прибыл с визитом в Крым, сообщили Накануне.RU в его пресс-службе.

Пушилин примет участие в мероприятиях по случаю 365-й годовщины Переяславской Рады и Дня Республики. Также запланирована встреча с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым и руководством парламента.

Вместе с Пушилиным в Крым прибыла парламентская делегация во главе с председателем Народного Совета ДНР Владимиром Бидёвкой.

Это первый приезд Пушилина в Крым в качестве главы ДНР.

Отметим, что в Крыму 20 января отмечается День Республики Крым - в честь восстановления Крымской автономии по результатам референдума в январе 1991 года. Он отмечался и в составе Украины и назывался "День Автономной Республики Крым".