17 Января 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО

После пожара в газетном комплексе в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело

После пожара в здании газетного комплекса в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СКР по региону.

Дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности"

"Днем 17 января 2019 года в газетном комплексе, расположенном доме 139 по Ленинскому проспекту, произошел пожар, в ходе которого погиб неизвестный человек", - говорится в сообщении. Следователи приступят к осмотру места происшествия после ликвидации пожара.

На текущем этапе пожар локализован, ранг сложности возгорания понизили до первого, происходит тление в завалах на общей площади 50 кв.м.

СМИ сообщают, что общее число погибших увеличилось до трех человек.

Как сообщало Накануне.RU, ранее МЧС Петербурга сообщило о пожаре в здании типографии в Кировском районе города - горение произошло в завалах на 2-м этаже четырехэтажного здания на общей площади 100 кв.м.

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После пожара в газетном комплексе в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело

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Теги: Санкт-Петербург, типография, МЧС, пожар



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Ранее 17.01.2019 17:14 Мск В Санкт-Петербурге горит здание газетного комплекса, есть пострадавшие

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