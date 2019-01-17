17 Января 2019
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Комитет ГД по безопасности взял на контроль ситуацию с московской школой №1285, которой угрожают коллекторы

Ситуация с московской школой №1285, сотрудников которой терроризируют коллекторы, взята на контроль комитета Госдумы  по безопасности и противодействию коррупции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комитета.

Напомним, как сообщало Накануне.RUранее директор образовательного учреждения сообщила, чт коллекторы "кошмарят коллектив" школы, поставив на "обзвон" ее личный телефон, а также еще шести сотрудников. Коллекторы требуют взыскать долг с родителей одного из учеников и выгнать ребенка должников из школы.

Глава думского комитета Василий Пискарев направил запросы в МВД  России и Генпрокуратуру на предмет проведения проверки фактов угроз, поступающих в адрес школы, учителей и несовершеннолетних воспитанников учебного заведения. "Такой террор учебного заведения неприемлем. Школа выполняет образовательную функцию и никаким образом не связана с оказанием финансовых услуг, а любые угрозы и "предупреждения" являются грубым нарушением прав учителей и учеников", - выразил мнение депутат.

Как подчеркнул Пискарев, применяемые коллекторами методы являются прямым нарушением федерального закона о деятельности коллекторов. "Комитет по безопасности и противодействию коррупции будет держать на строгом контроле эту ситуацию и ожидает скорейшего расследования этой вопиющей истории", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, ранее писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал, что коллекторы на время отстали от коллектива 1285-ой московской школы после того, как он составил обращение в Генпрокуратуру.

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Комитет ГД по безопасности взял на контроль ситуацию с московской школой №1285, которой угрожают коллекторы

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Теги: Москва, школа 1285, коллекторы, МВД, Госдума



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