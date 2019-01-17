Берлускони решил участвовать в выборах в Европарламент

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен участвовать в выборах в Европарламент. Об этом он сообщил во время выступления в коммуне Куарту на Сардинии, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

В частности пресса пишет о том, что 82-летний политик заявил, что "в своем прелестном возрасте ввиду чувства ответственности он решил взять курс на Европу". По его словам, там "не хватает глубокого мышления о мире".

Выборы в Европарламент состоятся в конце мая 2019 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Берлускони заявлял, что США должны рассматривать Россию как стратегического партнера, а никак не противника.