17 Января 2019
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Политика За рубежом

Берлускони решил участвовать в выборах в Европарламент

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен участвовать в выборах в Европарламент. Об этом он сообщил во время выступления в коммуне Куарту на Сардинии, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

В частности пресса пишет о том, что 82-летний политик заявил, что "в своем прелестном возрасте ввиду чувства ответственности он решил взять курс на Европу". По его словам, там "не хватает глубокого мышления о мире".

Выборы в Европарламент состоятся в конце мая 2019 года.

Как сообщало Накануне.RUранее Берлускони заявлял, что США должны рассматривать Россию как стратегического партнера, а никак не противника.

 

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Берлускони решил участвовать в выборах в Европарламент

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Теги: Сильвио Берлускони, европарламент, выборы



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