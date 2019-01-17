В Санкт-Петербурге горит здание газетного комплекса, есть пострадавшие

В Кировском районе Санкт-Петербурга горит здание газетного комплекса, пожару присвоен второй ранг сложности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в здании на Ленинский пр., д.139 поступило в 15.54. В 16.08 ранг пожара повышен до №2.

"По уточнённой информации в 4-х этажном разноуровневом здании размером 100х200 метров происходит горение в завалах на 2-м этаже на общей площади 100 кв.м.", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что произошло обрушение перекрытий между вторым и третьим этажом на площади 60 кв.м.

По последним данным, приведенным СМИ, пострадали три человека и один погиб.

К ликвидации пожара привлечено 23 единицы техники и 105 человек личного состава.