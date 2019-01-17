17 Января 2019
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Происшествия Пермский край

Огненные танцы. Названа предварительная причина пожара в бизнес-центре Перми

Спасатели назвали предварительную причину возгорания в бизнес-центре Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.

Глава управления Андрей Бабинцев сообщил, что пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Он добавил, что во время тушения из опасной зоны спасены 15 человек, позже из здания эвакуированы ещё 50 человек. Пострадали четверо. Площадь возгорания составила 20 "квадратов". Огонь вспыхнул в танцевальной студии на третьем этаже.

Напомним, пожар произошел сегодня днем. Сообщение о задымлении поступило в 14.10. Локализовали его в 14.47, справились - в 14.55.

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Огненные танцы. Названа предварительная причина пожара в бизнес-центре Перми

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Теги: бизнес-центр, пожар, спасатели



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