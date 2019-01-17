В "Шереметьево" отменен ряд рейсов из-за неблагоприятных погодных условий

В московском аэропорту "Шереметьево" авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов в связи с погодными условиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

"В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов 17 и 18 января", - говорится в сообщении.

Так, отменен ряд рейсов в направлении Мурманска, Архангельска, Софии, Лиона, Таллина, Анапы, Анталии, Осло, Вены, Казани, Ростова, Стамбула, Праги. Кроме того, по некоторым рейсам изменено время вылета на более позднее. Подробный список опубликован на сайте аэропорта. Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации.