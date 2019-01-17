В Челябинске открыли мемориал южноуральцам, погибшим в боевых действиях на Кавказе

В Челябинске в день 85-летия образования области прошла торжественная церемония открытия мемориала на Аллее Славы у памятника "Доблестным сынам Отечества" с именами южноуральцев, погибших в военных конфликтах за пределами страны и в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Проект был поддержан главой области Борисом Дубровским и профинансирован из регионального бюджета.

"В этот праздничный день 85-летия Челябинской области мы с вами открываем стелы, на которых увековечены имена героев, которые погибли в различных горячих точках, выполняя свой воинский долг. Эти люди поднялись во весь рост, защищая нашу родину Россию и свою малую родину Южный Урал", – подчеркнул губернатор.

Мемориал "Доблестным сынам Отечества" был установлен в 2004 году на Аллее Славы в Челябинске в честь воинов-интернационалистов, погибших в вооружённых конфликтах. По инициативе матерей и вдов Героев Российской Федерации и общественных организаций ветеранов боевых действий мемориал дополнили плитами с именами 622 южноуральцев, погибших при выполнении интернационального долга.