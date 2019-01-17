Следователи выяснят причины смерти бомжа, найденного на мусороперерабатывающем заводе Тюмени

В обстоятельствах появления трупа на мусоросортировочном заводе придётся разбираться сотрудникам Следственного комитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Погибший – 32-летний ранее судимый бомж. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Все, кто что-то знает об обстоятельствах смерти погибшего, могут поделиться информацией по номеру (3452) 64-17-20.

Напомним, тело нашли 16 января.