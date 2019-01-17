17 Января 2019
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Происшествия Тюменская область

Следователи выяснят причины смерти бомжа, найденного на мусороперерабатывающем заводе Тюмени

В обстоятельствах появления трупа на мусоросортировочном заводе придётся разбираться сотрудникам Следственного комитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Погибший – 32-летний ранее судимый бомж. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Все, кто что-то знает об обстоятельствах смерти погибшего, могут поделиться информацией по номеру (3452) 64-17-20.

Напомним, тело нашли 16 января.

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Следователи выяснят причины смерти бомжа, найденного на мусороперерабатывающем заводе Тюмени

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Теги: мусоросортировочный завод, труп



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Ранее 16.01.2019 15:25 Мск В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли труп

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