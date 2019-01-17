"В мэрии Екатеринбурга нет единой команды". "Креатив" Высокинского продолжится без Кожемяко

Внутриполитический блок администрации Екатеринбурга с удивительной последовательностью выдаёт противоречащую информацию о том, что происходит при реализации кадровой политики в муниципалитете.

Сегодня до обеда заместитель главы города по информационной и внутренней политике Анатолий Гагарин развенчал слух о том, что первый заместитель главы областной столицы Алексей Кожемяко собирается писать заявление об уходе, назвав это "вбросом" неких сил, которые пытаются "посеять мысль, что команда [мэра Александра Высокинского] распадается, люди уходят – и, видимо, посеять недоверие между членами команды".

Спустя несколько часов на официальном портале власти Екатеринбурга появляется новость под заголовком "Первый заместитель главы Екатеринбурга покидает свой пост" о том, что Кожемяко принял решение сменить место работы.

По мнению политолога Александра Белоусова, чиновники мэрии, ответственные за информационную повестку, пытаются стабилизировать ситуацию, но, видимо, не вполне ею владеют.

"Наверное, надо было [Гагарину] не комментировать слухи, а предложить журналистам дождаться официальной информации – тогда бы удалось избежать таких противоречий, – считает политолог. – Но следует учитывать, что новая администрация города работает в условиях турбулентности, когда команда, по большому счёту, ещё не собрана, состоит из разных частей, которые могут вести себя по-разному. Проще говоря, в мэрии Екатеринбурга нет единой команды, единых интересов".

По мнению Белоусова, в таких условиях просчётов не избежать, но трагедии нет – процесс естественный.

"Думаю, кадровая ротация продолжится, все члены предыдущей команды должны себя найти на новом месте или уйти, – считает эксперт. – Кожемяко нашёл себя в другом месте".

Таим образом, с уходом Кожемяко, из состава прежней управленческой команды, работавшей при "сером кардинале" горадминистрации Владимире Тунгусове, в мэрии Екатеринбурга продолжают работать два заместителя мэра: по вопросам ЖКХ Владимир Гейко и по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, Кожемяко решил сменить место работы, так как ему поступило "несколько интересных предложений по трудоустройству, которые он счел перспективными".

Ранее источники Накануне.RU, объясняя сохранение Кожемяко в мэрии после утверждения Высокинского, отмечали, что "сегодня работать с Высокинским - значит быть в команде губернатора, а это хороший задел для карьеры как минимум лет на пять". "Для Кожемяко такой расклад – оптимальный, ведь он не более чем хороший функционер, что и сам понимает, а "креативить" в мэрии – теперь дело Высокинского", - говорил близкий мэрии эксперт. Насколько можно судить, Кожемяко от этих перспектив решил отказаться.