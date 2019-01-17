Путин прибыл в Сербию с официальным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Белград с официальным визитом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, на которых стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также ряд других актуальных вопросов.

Кроме того, программой визита предусмотрено возложение лидерами обоих государства венков к Монументу освободителям Белграда и Памятнику советскому солдату, Путин и Вучич также посетят храм Святого Саввы.

"По итогам встречи предполагается подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее В Сербии был задержан 21-летний боевик Армин Алибашич, который вероятно готовил покушение на президента России во время его визита в Белград 17 января. В полиции Сербии позднее гарантировали безопасность президента РФ при его приезде.

Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин встречался с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне обострения на косовской границе.