17 Января 2019
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Путин прибыл в Сербию с официальным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Белград с официальным визитом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, на которых стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также ряд других актуальных вопросов.

Кроме того, программой визита предусмотрено возложение лидерами обоих государства венков к Монументу освободителям Белграда и Памятнику советскому солдату, Путин и Вучич также посетят храм Святого Саввы.

"По итогам встречи предполагается подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RUранее В Сербии был задержан 21-летний боевик Армин Алибашич, который вероятно готовил покушение на президента России во время его визита в Белград 17 января. В полиции Сербии позднее гарантировали безопасность президента РФ при его приезде. 

Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин встречался с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне обострения на косовской границе.

 

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Путин прибыл в Сербию с официальным визитом

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Теги: Владимир Путин, Белград, Сербия, Александр Вучич



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