Порошенко в восторге: Польша признала неконституционным антибандеровский закон

Конституционный суд Польши признал неконституционными положения принятого год назад закона об Институте национальной памяти в той части, где упоминается об украинских националистах. Об этом заявил в Facebook украинский президент Петр Порошенко.

По его словам, суд признал неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он выразил благодарность президенту страны Анджею Дуде, который и инициировал проверку закона. "Работаем дальше на укрепление украинско-польского партнерства", - написал олигарх.

При этом решение суда о неконституционности исторического термина "Малопольша" выглядит абсурдным.

О дальнейшей судьбе закона пока не сообщается. Руководитель Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что нужно еще детально ознакомиться с решением суда.

Ранее Госдеп США призывал Польшу отменить изменения к закону об Институте национальной памяти в части запрета упоминать причастность поляков к убийству евреев. Не исключено, что не обошлось без рекомендаций и по украинскому вопросу.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Сейм Польши принял закон в январе 2018 года, несмотря на протест Верховной рады. Порошенко тогда раскритиковал документ.