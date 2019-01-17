Порошенко в восторге: Польша признала неконституционным антибандеровский закон

17 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика

Порошенко в восторге: Польша признала неконституционным антибандеровский закон

Конституционный суд Польши признал неконституционными положения принятого год назад закона об Институте национальной памяти в той части, где упоминается об украинских националистах. Об этом заявил в Facebook украинский президент Петр Порошенко.
Читайте также:

По его словам, суд признал неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он выразил благодарность президенту страны Анджею Дуде, который и инициировал проверку закона. "Работаем дальше на укрепление украинско-польского партнерства", - написал олигарх.

При этом решение суда о неконституционности исторического термина "Малопольша" выглядит абсурдным.

О дальнейшей судьбе закона пока не сообщается. Руководитель Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что нужно еще детально ознакомиться с решением суда.

Ранее Госдеп США призывал Польшу отменить изменения к закону об Институте национальной памяти в части запрета упоминать причастность поляков к убийству евреев. Не исключено, что не обошлось без рекомендаций и по украинскому вопросу.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Сейм Польши принял закон в январе 2018 года, несмотря на протест Верховной рады. Порошенко тогда раскритиковал документ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Порошенко в восторге: Польша признала неконституционным антибандеровский закон

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Польша, национализм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 1011

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети