17 Января 2019
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Краснодарский судья подал в отставку после резонансного ДТП с тхэквондисткой

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, ставший участником резонансного ДТП, в котором пострадала девушка, подал заявление об отставке.

Как сообщается на сайте суда, Крикоров подал документ 16 января. Дорожный инцидент с его участием произошел в конце декабря.

Очевидцы заявили, что виновник происшествия пытался скрыться с места аварии. Предположительно, он был в нетрезвом виде.

Мать пострадавшей сообщила, что ее дочери после аварии начали поступать угрозы от судьи. В свою очередь, сам Арсен Крикоров заявил о вымогательствах со стороны родных пострадавшей.

Известно, что в ДТП пострадала 18-летняя член сборной Краснодарского края по тхэквондо, чемпионка края, победительница первенства ЮФО 2018 года.

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Краснодарский судья подал в отставку после резонансного ДТП с тхэквондисткой

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Теги: судья, краснодар, дтп



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