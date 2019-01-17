17 Января 2019
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Армия и ВПК За рубежом

В сирийском Манбидже погибли четверо американцев

При взрыве в сирийском Манбидже погибли четверо граждан. Среди них двое солдат, гражданский сотрудник министерства обороны и работавший с ним подрядчик. Ещё трое американцев получили ранения. Имена погибших не называются.
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По данным курдских силовиков, к американцам приблизился человек в гражданском, под одеждой которого могла быть спрятана бомба.

По некоторым данным, в результате взрыва было убито и ранено до 25 человек.

Ответственность за подрыв взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка ДАИШ. Нынешнее происшествие – крупнейшая единовременная потеря американских войск в Сирии. Как сообщает Nbc, по официальным данным, за 2014-2018 гг. в этой стране погибли четверо американских солдат.

Стоит отметить, что ещё в декабре американское руководство заявило о намерении вывести войска из Сирии, а 4 января госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что процесс вывода войск уже начат.

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В сирийском Манбидже погибли четверо американцев

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Теги: Сирия, Манбидж, Пентагон, Майк Помпмео



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