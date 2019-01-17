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Происшествия Челябинская область

Южноуральцу, который "заминировал" "Уральские пельмени", суд на полтора года ограничил свободу

В Челябинской области 42-летнего жителя деревни Усольцева суд признал виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В октябре прошлого года он в пьяном виде позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенной бомбе на проходной ООО "Фабрика Уральские пельмени", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Мужчина признал вину, ему назначили наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.

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Южноуральцу, который "заминировал" "Уральские пельмени", суд на полтора года ограничил свободу

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Теги: Уральские пельмени, фабрика, суд, звонок, минирование



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