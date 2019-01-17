В Прикамье в аварии погибли женщина и ребёнок

В Добрянском районе произошла смертельная авария, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

В 9.20 16 января по трассе Пермь – Березники в направлении краевого центра на "Ладе Гранта" ехал 32-летний житель Березников. На 124 км дороги он превысил скорость, вылетел на "встречку" и столкнулся с большегрузом "Скания" с полуприцепом.

Погибли ехавшие в легковушке 38-летняя женщина и 11-летний ребёнок. Водитель "Лады" госпитализирован с травмами головы и тела. Автомобильных прав у него не было.