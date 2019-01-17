"Поступили интересные предложения". От Высокинского все-таки уходит первый зам

Мэрия Екатеринбурга все же подтвердила слухи о том, что первый заместитель главы города Алексей Кожемяко покидает свой пост. Информация об этом появилась на официальном сайте уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, Кожемяко решил сменить место работы, так как ему поступило "несколько интересных предложений по трудоустройству, которые он счел перспективными".

О своем решении Алексей Кожемяко сообщил сегодня, 17 января, на встрече с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским.

Глава города, в свою очередь, поблагодарил "давнего соратника" "за обеспечение преемственности власти при смене системы управления городским хозяйством".

Отметим, что Кожемяко считается человеком бывшего "теневого мэра" Екатеринбурга Владимира Тунгусова. Считается, что именно его Тунгусов видел в должности главы города, а не Высокинского.