Екатеринбургские энергетики направят на ремонт оборудования порядка 230 млн рублей в 2019 году

Финансирование ремонтной программы АО "ЕЭСК" (дочернее предприятие ОАО "МРСК Урала") в 2019 году увеличилось почти на 30 млн руб. и составит 232 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала" в программу текущего года включен капитальный ремонт 65 км линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, ремонт 53 трансформаторных и распределительных пунктов. Также будет проведет комплексный ремонт 9 подстанций 35-110 кВ (кроме комплексных программа включает в себя и ремонт отдельных единиц оборудования).

За год также в планах заменить свыше 400 опорно-стержневых изоляторов на воздушных линиях электропередачи, произвести расчистку трасс от деревьев и веток, попадающих в охранные зоны ЛЭП, на площади в 28,5 гектаров.

Сообщается, что активная стадия реализации кампании придется на теплое время года (в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода).