17 Января 2019
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В Воронеже весной состоится российско-итальянский бизнес-форум

Весной 2019 года в Воронеже пройдет российско-итальянский бизнес-форум.

Об этом стало известно 16 января во время встречи заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Виталия Шабалатова с Почетным консулом Итальянской республики в Липецке Витторио Торрембини.

На мероприятии проработают вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Во встрече также приняли участие руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев и и.о. представителя МИД России в Воронеже Сергей Лаптев. Стороны обсудили направления сотрудничества Воронежской области и Италии.

Витторио Торрембини отметил, что в последнее время итальянский бизнес стал более активно работать на территории России. В частности, в прошлом году были открыты 9 новых итальянских заводов, а в наступившем планируется запустить еще 15. Речь идет о производстве строительных материалов, оборудования и фармацевтике.

Виталий Шабалатов, в свою очередь, подчеркнул, что Воронежская область является благоприятным регионом для возможной реализации инвестпроектов по целому ряду направлений. Среди них – производство стройматериалов, а также сельское хозяйство, в частности, животноводство.

В ходе встречи участники также рассмотрели перспективы сотрудничества в рамках развития созданной в регионе особой экономической зоны. Шабалатов отметил, что руководство области готово обеспечить всестороннюю поддержку реализации возможных инвестпроектов.

Виталий Шабалатов, Витторио Торрембини(2019)|Фото: Официальный портал Воронежской области

Напомним, 6 января председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

На территории ОЭЗ "Центр" планируется развитие металлургического производства (в том числе для нужд авиастроения), химической промышленности, промышленности строительных материалов, производства оборудования для пищевой промышленности, тяжелого машиностроения, нефтегазового машиностроения, станкоинструментальной промышленности, судостроительного оборудования (в части судового комплектующего оборудования), фармацевтической и медицинской промышленности, гражданского авиастроения, двигателестроения.

Согласно справке к документу, шесть компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ "Центр" подтвердили намерения реализовать на ее территории инвестиционные проекты с объемом запланированных инвестиций более 3,5 миллиарда рублей.

Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов составит более 9 миллиардов рублей, будет создано более 1,4 тысячи рабочих мест. Объем выручки потенциальных резидентов превысит 75 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней - более 12 миллиардов рублей.

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В Воронеже весной состоится российско-итальянский бизнес-форум

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Теги: российско-итальянский бизнес-форум, Воронеж



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