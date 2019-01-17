Госдума не стала ужесточать требования к рекламе микрозаймов

Депутаты Госдумы на сегодняшнем пленарном заседании проголосовали против проекта поправок в федеральный закон "О рекламе", устанавливающих жесткие требования к рекламе микрофинансовых организаций, передает корреспондент Накануне.RU.

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Авторы проекта, депутаты от партии ЛДПР, предложили обязать компании указывать информацию о размере процентной ставки в сумме годовых за пользование микрозаймом, сумме и сроке возврата, а также перечень всех штрафов за просрочку выплаты.

"В законе о рекламе есть правовые нормы, запрещающие распространение рекламы, вводящей потребителя в заблуждение. МФО систематически нарушают запрет, за что привлекаются к ответственности. В 2017 г. почти 16% от всех нарушений в области рекламы пришлось на финансовые услуги", - рассказал член ЛДПР Даниил Шилков.

На рекламе продуктов МФО следует сообщать не только о процентной ставке, но и о риске передачи долга коллекторам, заявил депутат ЛДПР Александр Шерин.

"Истинное намерение микрофинансовой организации заключается в том, чтобы человек, взявший кредит, никогда его не вернул и стал их пожизненным рабом. Если бы у них была возможность взять органы в залог, они был это сделали", - выступил депутат.

Однако профильный комитет ГД отметил, что в рекламе МФО уже содержится вся существенная информация, влияющая на полную стоимость финансовых услуг, и рекомендовал отклонить проект. Позиция вызвала недовольство парламентариев, в том числе, потому, что от избирателей депутаты продолжают получать обращения о недобросовестных практиках на финансовом рынке.

"Микрофинансовое кредитование превратилось в новый бизнес, не банковский. Они легко выдают кредиты и не смотрят на доходы и кредитную историю, из-за этого люди попадают в кредитную кабалу. Мы должны поддержать проект и хотя бы немного оградить население от рисков", - сказал "эсер" Федот Тумусов.

Свердловский депутат Дмитрий Ионин обратил внимание на то, что сеть МФО в российских городах разрослась, но этот бизнес необходимо запретить - организации не выполняют ни социальных, ни экономических функций:

"Эти организации загоняют россиян в долги и обеспечивают процветание коллекторам. Я уверен, мы добьемся закрытия МФО, но пока нужно поддержать хотя бы этот проект. На сегодня недостаточно отрегулированы вопросы рекламы МФО, что подтверждает практика ФАС. В рекламе написано: "Кредит под 1-2%", но это в день, а не в год. Проект позволит разложить стоимость кредита по полочкам, часть населения это остановит. Сегодня многие путают МФО с кассой взаимопомощи".

МФО пользуются незнанием граждан финансовых вопросов и загоняют их в кредитную яму, сказал от имени "единороссов" депутат Александр Бокк, но фракция партии власти не увидела необходимости ужесточать требования к рекламе таких услуг.

"Единая Россия" поддержала мнение комитета и не дала проекту пройти первое чтение.