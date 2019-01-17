Рада дала "зеленый свет" захвату храмов УПЦ

Верховная рада Украины приняла закон о церковном рейдерстве, направленный на захват храмов канонической УПЦ раскольниками. С нескольких попыток закон был принят 229 голосами.

Несмотря на рекомендацию украинских экспертов отклонить закон, он был принят без существенных доработок. Для решения о "переходе" общин в раскол нужно 2/3 голосов ее членов, причем голосующие должны лично подписаться под решением. Поскольку в православных общинах нет юридически оформленного членства, это дает возможность с помощью завезенных со стороны людей собрать нужное число подписей и оформить как протокол собрания общины. После объединения раскольников эта схема была опробована в селах западных областей страны.

Накануне.RU уже сообщало, что в селе Оленовка Черниговской области нацисты с раскольниками захватили храм на основании "решения общины". После этого жители сел Николаевка и Ивановка того же района предотвратили попытку захвата их Крестовоздвиженского храма, специально придя на собрание села. Когда председатель сельсовета Валентина Тесленко завела разговор о "переходе" в раскол, ее сразу остановили.

"Когда они только попытались поднять этот вопрос, люди сразу запротестовали. Они четко сказали, что даже слушать ни о каких переходах не хотят", - цитирует Информационно-просветительский отдел УПЦ благочинного Борзнянского благочиния Нежинской епархии протоиерея Иоанна Оленчука.

Он также подчеркнул, что председатель райсовета Виктор Горбащенко открыто подстрекал людей.

"Он начал заявлять, что мы, мол, в независимом государстве имеем независимую церковь, у нас демократия и тому подобное. Начал чушь про Путина рассказывать, будто мы о нем молимся", - сказал о. Иоанн.

При этом несогласным с захватом храмов пожаловано право образовать новую общину.

"Часть общины, которая не согласна с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем)", - говорится в законопроекте.

То есть речь идет о договоре с раскольниками об их разрешении пользоваться захваченным ими храмом. Фактически принятый закон стал отмашкой на захват храмов руками боевиков под руководством местных властей.

"Этот закон, вносящий изменения относительно подчиненности религиозных общин, является вопиющим нарушением конституции и международных обязательств Украины. Он грубо нарушает права и свободы верующих. Закон направлен на борьбу с УПЦ", – сказал глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука ранее заявил, что власть хочет загнать каноническую Церковь в "религиозное гетто".