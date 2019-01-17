Спасенная на пожаре в бизнес-центре пермячка родила ребенка

Беременная женщина, которую сегодня спасли во время пожара в пермском бизнес-центре, родила в больнице, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации краевого минздрава, мать и ребенок в настоящий момент находятся под наблюдением врачей.

Напомним, пожар произошел сегодня днем. Сообщение о задымлении поступило в 14.10. На месте продолжают работать подразделения пожарной охраны. Локализовали его в 14.47, справились - в 14.55. Пострадавших нет. Эвакуировано 14 человек с 3 и 4 этажей здания. По факту случившегося проводится проверка.