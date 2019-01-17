ФК "Урал" арендовал норвежского защитника с опытом игры в Бундеслиге

ФК "Урал" арендовал до конца сезона защитника Стефана Страндберга. 28-летний норвежец перешел из "Краснодара".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, Стефан уже присоединился к команде на сборе в Пафосе и принимает участие в тренировочном процессе. В составе "быков" Страндберг провел в общей сложности 16 матчей в чемпионате России.

В 2016-2017 годах игрок выступал в Бундеслиге - в аренде в немецком "Ганновере" (12 матчей, один гол). Первую часть нынешнего сезона он провел в "Краснодаре-2".

Напомним, ранее сообщалось, что "Урал" интересуется бывшим защитником питерского "Зенита" Евгением Черновым.