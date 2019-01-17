Екатерина Трофимова уходит с поста гендиректора АКРА

Екатерина Трофимова покидает пост гендиректора Аналитического кредитного рейтингового агентства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АКРА.

Решение об освобождении ее от занимаемой должности было принято на заседании совета директоров агентства на основании заявления Трофимовой. Причины ее ухода с поста АКРА не уточняются.

Отмечается, что Центральный банк РФ был проинформирован о решении Трофимовой.

"Игорь Зелезецкий, в настоящее время являющийся управляющим директором группы структурированного финансирования, будет временно исполняющим обязанности генерального директора АКРА", - говорится в сообщении.