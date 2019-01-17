Ямальские власти опровергли недельное отсутствие хлеба в одном из сёл в новогодние каникулы

Житель села Толька в Красноселькупском районе Ямала пожаловался в правительство округа на долгое – с 31 декабря по 5 января – отсутствие в магазинах хлеба. Это произошло якобы из-за того, что в село из-за плохого состояния зимника не смогли завезти муку. В администрации информацию опровергли, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Валентин К. в письме рассказал, что "местные дорожники, которые заведуют трассами уже 22 года, опаздывают с открытием зимников каждый год". Ямалец уверен, что если бы зимник строила иногородняя компания, а деньги на это давал бы округ, ситуация была бы другой.

Начальник отдела муниципального заказа и торговли администрации Красноселькупского района Ирина Прокопьева рассказала Накануне.RU, что информация в письме – не достоверна. 1 января муки оставалось 2,5 т, этого достаточно для того, чтобы испечь 4 тыс. булок хлеба. Готового хлеба в последний день 2018 г. сделали 1 тыс. 80 булок, в тот же день их привезли в Тольку.

"График выпечки хлеба объявили людям ещё до нового года. Почему письмо появилось, я не понимаю", - уточнила Прокопьева.

Добавим, что в Тольке проживают около 2 тыс. человек.