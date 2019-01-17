Ямальские власти опровергли недельное отсутствие хлеба в одном из сёл в новогодние каникулы

17 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО

Ямальские власти опровергли недельное отсутствие хлеба в одном из сёл в новогодние каникулы

Житель села Толька в Красноселькупском районе Ямала пожаловался в правительство округа на долгое – с 31 декабря по 5 января – отсутствие в магазинах хлеба. Это произошло якобы из-за того, что в село из-за плохого состояния зимника не смогли завезти муку. В администрации информацию опровергли, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Валентин К. в письме рассказал, что "местные дорожники, которые заведуют трассами уже 22 года, опаздывают с открытием зимников каждый год". Ямалец уверен, что если бы зимник строила иногородняя компания, а деньги на это давал бы округ, ситуация была бы другой.

Начальник отдела муниципального заказа и торговли администрации Красноселькупского района Ирина Прокопьева рассказала Накануне.RU, что информация в письме – не достоверна. 1 января муки оставалось 2,5 т, этого достаточно для того, чтобы испечь 4 тыс. булок хлеба. Готового хлеба в последний день 2018 г. сделали 1 тыс. 80 булок, в тот же день их привезли в Тольку.

хлеб(2004)|Фото

"График выпечки хлеба объявили людям ещё до нового года. Почему письмо появилось, я не понимаю", - уточнила Прокопьева.

Добавим, что в Тольке проживают около 2 тыс. человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ямальские власти опровергли недельное отсутствие хлеба в одном из сёл в новогодние каникулы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: село Толька, Красноселькупский район, хлеб, Виталий К



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 1011

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети