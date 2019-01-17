17 Января 2019
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Экономика Свердловская область Уральский ФО

"Титановая долина" раскрыла информацию о зарплатах своих директоров

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Титановая долина" ответила на запрос депутата ЗакСО Александра Ивачева по поводу зарплат своего топ-менеджмента. Соответствующие документы коммунист опубликовал на своей странице "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU

"В 2017 году директору и трем его замам было начислено 9 300 067 рублей. За 2018 год информация предоставлена только по первым 11 месяцам, но видно, что уровень окладов остался на том же уровне. Как и писали представители "ТД" в обосновании своих хотелок к областному бюджету на 2019 год, зарплаты сотрудников, действительно, держатся на уровне правительства Свердловской области", - пишет Ивачев.

Согласно документам, общий годовой доход четырех директоров и пяти руководителей предприятия составил 8,6 млн рублей.

По словам депутата, уровень таких зарплат вполне приемлемый для эффективно работающей особой экономической зоны, однако он сомневается, можно ли к числу таких предприятий отнести "Титановую долину".

Разговоры о зарплатах сотрудников "Титановой Долины" начались еще осенью 2018 года, когда предприятие попросило у бюджета Свердловской области 102 млн руб. на управляющую компанию. Депутата Ивачева тогда удивила строка - фонд оплаты труда: 74 млн руб. Позднее стало известно, что директор "ТД" зарабатывает 188 тыс. 854 руб. в месяц. Счетная палата сейчас проводит проверку кластера в Верхней Салде, завершить ревизию планируется в феврале этого года. После проверки финансирование управленческого аппарата ОЭЗ могут секвестировать, заявлял ранее председатель комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.

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"Титановая долина" раскрыла информацию о зарплатах своих директоров

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Теги: Титановая долина, зарплата, ОЭЗ, Александр Ивачев



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