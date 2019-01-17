В Челябинской области задержали автомобиль с 22 мигрантами

Ночью на 90 км автодороги Челябинск-Троицк полицейские остановили 17-местный автомобиль, в котором находилось 22 мигранта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, все граждане были доставлены в отдел полиции.

Оказалось, что трое иностранцев нарушили правила въезда в Российскую Федерацию. В отношении них составлено шесть административных протоколов. Теперь нарушителям предстоит выплатить административные штрафы в размере 12 тысяч рублей.