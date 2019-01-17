"Профессиональный ремонт". В Свердловской области с жилого дома сорвалась облицовка

В Свердловской области из-за некачественной отделки с трёхэтажного дома отвалилась облицовка дома. Инцидент произошёл в Сухом Логу на ул. Гагарина. Фотографии с места обрушение опубликовали жители города со словами "профессиональный ремонт", передаёт корреспондент Накануне.RU.

У управляющей компании получить комментарий не удалось.

В комментариях уральцы заявили, что этому дому больше 60 лет, а ремонтируют его каждые два года.

"Он и так разваливался, а его ещё "нарядили", и подумали, что он простоит ещё очень долго. Пришёл ветер и все планы нарушил. Будем ждать когда совсем унесет!" - пишет Алёна.

"Как показала практика, вместо того чтобы сделать по совести, люди предпочитают нанять рабочих за копейки, а потом и вовсе кинуть, а через пару лет опять переделать и снова стать чуточку богаче, только вот каким путем? Скажу больше, этой хворью больна вся Русь, пока люди по совести жить не будут, так и будем периодически обсуждать недобросовестный труд", - уверен Михаил.

Некоторые писали в УК заявление на тему реконструкции дома, но ответа так и не получили.

"Дом нужно было изначально штукатурить, чтоб не выходило из щелей тепло и не было конденсата под сайдингом и не было влаги. Мой вердикт: недобросовестная работа", - добавил Михаил.