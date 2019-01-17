17 Января 2019
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Общество Свердловская область

"Профессиональный ремонт". В Свердловской области с жилого дома сорвалась облицовка

В Свердловской области из-за некачественной отделки с трёхэтажного дома отвалилась облицовка дома. Инцидент произошёл в Сухом Логу на ул. Гагарина. Фотографии с места обрушение опубликовали жители города со словами "профессиональный ремонт", передаёт корреспондент Накануне.RU.

У управляющей компании получить комментарий не удалось.

Сухой Лог, облицовка дома(2019)|Фото: vk.com/Артур Стихарев

В комментариях уральцы заявили, что этому дому больше 60 лет, а ремонтируют его каждые два года.

"Он и так разваливался, а его ещё "нарядили", и подумали, что он простоит ещё очень долго. Пришёл ветер и все планы нарушил. Будем ждать когда совсем унесет!" - пишет Алёна.

Сухой Лог, облицовка дома(2019)|Фото: vk.com/Артур Стихарев

"Как показала практика, вместо того чтобы сделать по совести, люди предпочитают нанять рабочих за копейки, а потом и вовсе кинуть, а через пару лет опять переделать и снова стать чуточку богаче, только вот каким путем? Скажу больше, этой хворью больна вся Русь, пока люди по совести жить не будут, так и будем периодически обсуждать недобросовестный труд", - уверен Михаил.

Сухой Лог, облицовка дома(2019)|Фото: vk.com/Артур Стихарев

Некоторые писали в УК заявление на тему реконструкции дома, но ответа так и не получили.

"Дом нужно было изначально штукатурить, чтоб не выходило из щелей тепло и не было конденсата под сайдингом и не было влаги. Мой вердикт: недобросовестная работа", - добавил Михаил.

Сухой Лог, облицовка дома(2019)|Фото: vk.com/Артур Стихарев

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"Профессиональный ремонт". В Свердловской области с жилого дома сорвалась облицовка

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Теги: свердловская область, сухой лог, ремонт, облицоыка дома



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