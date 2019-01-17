Признали вину и раскаялись: убийцы фигуриста Тена получили по 18 лет колонии

Суд в Казахстане приговорил Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова, обвиняемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, к 18 годам колонии каждого.

Жанар Толыбаева, обвиняемая в краже и недонесении о преступлении, приговорена судом к четырем годам колонии.

Как сообщает "Интерфакс", ранее подсудимые отказались от рассмотрения их дела судом присяжных. Они признали свою вину и раскаялись.

Напомним, убийство произошло 19 июля, в Алма-Ате. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи получил ножевое ранение бедра, когда пытался остановить автоворов, снимавших зеркала с его автомобиля. Спортсмен был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии, спасти его не удалось.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил главам МВД и Генпрокуратуры взять дело об убийстве фигуриста Дениса Тена под особый контроль.

Сразу после убийства был задержан один из подозреваемых. Второго нашли позже. Толыбаева была взята под стражу 25 июля.