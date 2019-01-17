17 Января 2019
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Чиновники белгородского поселка извинились перед ветераном, у которого забрали подарок

Глава поселка Разумного Белгородской области извинился перед ветераном, у которого забрали подарок.

Как сообщает телеканал "Мир Белогорья", чиновники ошиблись адресом, перепутали ветерана и пришли в гости к ее соседке-однофамилице. При этом вместо того, чтобы оставить подарок бабушке, которую уже поздравили с днем рождения, пусть и по ошибке, гости сразу развернулись и ушли, оставив только букет.

История 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Лидии Новосельцевой попала в социальные сети и эмоционально обсуждалась пользователями на одном из белгородских пабликов. В итоге извиняться перед ветераном пришел сам глава администрации Разумного Василий Чамкаев. Он вручил женщине конфеты, подарок и еще один букет, она в ответ сказала, что не обижается на чиновников.

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Чиновники белгородского поселка извинились перед ветераном, у которого забрали подарок

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Теги: ветеран, перепутали ветерана, Лидия Новосельцева



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