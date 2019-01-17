В Минкультуры пригрозили уголовным делом создателям фильма "Русские жены", задержавшим выпуск ленты на 3,5 года

В Минкультуры не исключили возбуждения уголовного дела из-за задержки в сдаче фильма "Русские жены", который создатели должны были выпустить в конце сентября 2015 года. Об этом сообщил глава Минкульта Владимир Мединский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в 2013 году компания Эллы Архангельской, продюсера фильма, получила из бюджета 25 млн рублей на производство ленты.

"В 2013 году вы получили почти миллион долларов США по тогдашнему курсу. Задержка в выпуске картины составила уже более 3,5 лет и сейчас речь может идти, в том числе о возбуждении уголовного дела за хищение бюджетных средств в случае нашего обращения в соответствующие органы. Вы должны или незамедлительно вернуть указанную сумму, или дать письменное обязательство, что в ближайшее время лента будет сдана, а кроме того, заплатить штраф", - заявил Мединский.

Архангельская в свою очередь объяснила, что срыв сроков сдачи ленты возникла из-за того, что проект является российско-албанским, и финансирование с другой стороны было получено только в декабре 2017 года.

Создатели фильма заверили, что не собираются уходить от ответственности и пообещали сдать картину к сентябрю. В широкий прокат по предварительной договоренности она выйдет в ноябре 2019 года.

В основу фильма "Русские жены" лег сюжет о трудной судьбе советских женщин, переехавших в Албанию в 1950-х годах, когда после разрыва отношений с СССР многие из них были репрессированы.