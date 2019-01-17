Взрыв был на крыше: подробности инцидента во французском Лионе

Стали известны некоторые подробности инцидента во французском Лионе.

Напомним, сегодня в здании местного университета произошла серия взрывов. Три человека получили легкие ранения, доступ в несколько зданий был ограничен.

По данным полиции, на крыше университета взорвались газовые баллоны, которые были перенесены туда в результате ремонта. Люди, находившиеся в здании имени Менделя, были в срочном порядке эвакуированы, однако другие продолжили свою работу.

В свою очередь, в администрации Лионского университета заявили, что ситуация находится под контролем. Пожарные продолжают тушить возгорание, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, 16 января мощный взрыв прогремел на химзаводе в Ленинградской области. В результате там обрушилась часть цеха.