17 Января 2019
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Происшествия За рубежом

Взрыв был на крыше: подробности инцидента во французском Лионе

Стали известны некоторые подробности инцидента во французском Лионе.

Напомним, сегодня в здании местного университета произошла серия взрывов. Три человека получили легкие ранения, доступ в несколько зданий был ограничен.

По данным полиции, на крыше университета взорвались газовые баллоны, которые были перенесены туда в результате ремонта. Люди, находившиеся в здании имени Менделя, были в срочном порядке эвакуированы, однако другие продолжили свою работу.

В свою очередь, в администрации Лионского университета заявили, что ситуация находится под контролем. Пожарные продолжают тушить возгорание, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, 16 января мощный взрыв прогремел на химзаводе в Ленинградской области. В результате там обрушилась часть цеха.

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Взрыв был на крыше: подробности инцидента во французском Лионе

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Теги: Лион, взрыв, университет



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Ранее 17.01.2019 14:01 Мск В университете Лиона произошло несколько взрывов

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